Sage lance la plateforme SaaS de Data & Analytics (Données et analytique) au Canada et aux États-Unis

TORONTO, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle et première intégration du service Data & Analytics (Données et analytique) de Sage 300 et Sage 100 au Canada et aux États-Unis, après l’avoir déjà lancée dans d’autres régions à l’échelle mondiale. Une trousse de business intelligence (BI) robuste, accompagnée de l’IA et des capacités d’apprentissage automatique, Sage Data & Analytics (SD&A) offre donc des tableaux de bord de ventes en direct, l’analyse graphique du flux de trésorerie, et des rapports B et P détaillés et fiables, et bien plus encore - tous hébergés dans le nuage.



Sage Data & Analytics propose également des tableaux de bord basés sur les rôles, des rapports, des indicateurs de performance, et une analyse qui extraient une veille stratégique décisionnelle à partir des données d’entreprise. Ces facteurs vous permettent de générer des revenus accrus, de réaliser des économies de coûts, et de favoriser un atout concurrentiel.

Aucune connaissance codée n’est requise : Sage Data & Analytics comporte des modèles de données et d'analyse intégrés et entièrement personnalisables prêts à l’emploi.

Sage Data & Analytics comporte des modèles de données et d'analyse intégrés et entièrement personnalisables prêts à l'emploi.

Données en temps réel : Sage Data & Analytics se connecte directement à la base de données d'un utilisateur de Sage 300 ou Sage 100, et lui permet d'accéder aux plus récentes données en temps réel.

Sage Data & Analytics se connecte directement à la base de données d’un utilisateur de Sage 300 ou Sage 100, et lui permet d’accéder aux plus récentes données en temps réel. Évolutif : Au fur et à mesure que l’entreprise du client prend de l’expansion – par exemple passant d’un emplacement avec une poignée d’utilisateurs à un emplacement multisite avec des centaines d'utilisateurs – Sage Data & Analytics s’y adapte, en offrant les éditions Standard, Avancé, et Supérieur, de même que des addiciels et des options de conseils à des fins de configuration et de personnalisation supplémentaires.

Charge de travail TI réduite Sage Data & Analytics est hébergé dans le nuage Microsoft Azure, la maintenance du système et les lancements de produits sont totalement automatisés.



« Afin d’améliorer continuellement nos produits et services, Sage est à l’écoute et répond aux vrais besoins des clients. Grâce à ce lancement, nous répondons à la demande croissante de rapports robustes et intuitifs qui s’avère plus importante que jamais pour les entreprises, lorsque vient le moment de la collecte, de l’organisation et de la présentation de données précises, » a affirmé Dewey Forrester, Vice-Président, Amérique du Nord, Business Development, Sage.

« Bref, si vous maîtrisez vos données - par exemple, les déplacements des stocks, les opérations d'approvisionnement et le rendement du fournisseur - vous êtes alors prêt à prospérer dans ce marché concurrentiel et difficile. Sage Data & Analytics aidera nos clients à faire plus tout en apportant de la valeur à leur entreprise, grâce à l’accès à leurs données de rapports de n’importe où, » a ajouté M. Forrester.

Sage Data & Analytics a été développé en partenariat avec les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) ZAP de Sage, une société logicielle mondiale dont les produits incluent ZAP Data Hub, un logiciel-service (SaaS) de gestion et d’analyse des données, optimisé pour les divers ERP de pointe. Offert sous forme de solution à étiquette blanche, SD&A est fourni en tant que service d'abonnement pour Sage 100 et Sage 300 et il est entièrement hébergé dans le nuage, peu importe si le client utilise une solution bureautique ou infonuagique de Sage 100 ou Sage 300, ce qui facilite plus aisément son parcours de transformation numérique.

« Le lancement de Sage Data & Analytics pour les clients de Sage 100 et Sage 300 constitue le plus récent chapitre d’un partenariat étroit et de longue date entre ZAP et Sage, » a déclaré Garth D. Laird, PDG de ZAP. « Étant donné que la gestion des données et la technologie BI de ZAP poursuit son avancée – dans l’IA, l’apprentissage automatique, et d’abord et avant tout le nuage – il en est de même au niveau de notre travail avec Sage. Outre, le partenariat permet le déploiement de Sage Data & Analytics truffé d’expertise pour en faire un produit SaaS (logiciel-service) facile et abordable, qui offre un retour sur investissement toujours croissant et rapide, et un coût total de possession manifestement réduit, grâce à une panoplie d’addiciels et d’options mis à la disposition. »

Les clients peuvent se procurer SD&A via le Sage Marketplace, l’écosystème des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) robuste et de longue date de Sage, qui constitue un atout majeur pour les gammes de produits, en aidant les clients à personnaliser les fonctions de leur ERP avec les meilleurs addiciels spécifiques à l'industrie. Sage Marketplace continue de générer de la valeur pour les clients, en présentant une sélection organisée de solutions nouvelles et innovantes, éprouvées et vérifiées par Sage.

Médias

Monique Daniel Ian Peel Sage ZAP monique.daniel@sage.com

ian.peel@zapbi.com

(905) 781-0758 +44 (0)203 858 7501

À propos de Sage

Sage est le chef de file mondial du marché de la technologie qui offre aux petites et moyennes entreprises la visibilité, la flexibilité et l’efficacité de gérer leurs finances, leurs opérations et leurs ressources humaines. Accompagné de nos partenaires, des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien. Fort de nos années d’expérience, nos collègues et partenaires comprennent la façon de servir nos clients et les communautés à travers les meilleures périodes, et les plus difficiles. Nous sommes là pour vous aider, en vous offrant des conseils pratiques, des solutions, de l’expertise et des perspectives.

À propos de ZAP

Établi en 2001, ZAP un chef de file dans les logiciels-services (SaaS) pour effectuer la gestion et l’analyse des données. Il possède des bureaux aux États-Unis, en Australie et en Afrique du Sud, et maintient une présence en partenariat commercial dans plus de 80 pays. Le logiciel de ZAP est utilisé dans tous les secteurs d’activité, et ce, à partir des moyennes entreprises aux organisations Fortune 500 et FTSE 100. Azure-accrédité et partenaire de Microsoft Gold, ZAP est également un Tableau Technical Partner, SAP SSP, et SYSPRO ISV. La plateforme SD&A de Sage (Sage Data & Analytics) est réalisé par ZAP et découle d'une relation ISV de longue date.