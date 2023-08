Sage Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments pour la santé du cerveau. Le produit de la société, ZULRESSO (brexanolone) CIV injection, est destiné au traitement de la dépression post-partum (DPP) chez les adultes. La société dispose d'un portefeuille d'autres produits candidats axés sur la modulation de deux récepteurs du système nerveux central (SNC), le GABA et le NMDA. Elle cible les maladies et les troubles du cerveau en se concentrant sur trois domaines : la dépression, la neurologie et la neuropsychiatrie. Son autre produit candidat avancé est la zuranolone (SAGE-217), un composé oral en cours de développement pour certains troubles affectifs, notamment le trouble dépressif majeur (TDM) et le trouble dépressif post-traumatique (DDP). La zuranolone est un stéroïde neuroactif qui est un modulateur allostérique positif des récepteurs GABAA, ciblant à la fois les récepteurs GABAA synaptiques et extrasynaptiques. La société dispose d'un portefeuille d'autres composés ciblant les récepteurs GABAA, dont SAGE-324.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale