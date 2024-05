Sage Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société a mis au point deux traitements approuvés par la FDA pour la dépression post-partum et développe un solide portefeuille de produits pour répondre aux besoins non satisfaits dans le domaine de la santé du cerveau. La société cible les maladies et les troubles du cerveau dans le cadre de son développement clinique et de son portefeuille de produits en phase initiale. Son produit ZURZUVAE est destiné au traitement de la dépression post-partum (DPP) chez les adultes. ZURZUVAE est un stéroïde neuroactif qui est un modulateur allostérique positif des récepteurs GABA, ciblant à la fois les récepteurs GABA synaptiques et extra synaptiques. Son produit ZULRESSO (brexanolone) CIV injection est destiné au traitement de la PPD chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Elle développe également un portefeuille d'autres composés novateurs ciblant les récepteurs GABA, dont SAGE-324, un nouveau modulateur allostérique positif des récepteurs GABAA destiné à être administré par voie orale de manière chronique. Son deuxième domaine d'intérêt est le développement de nouveaux composés ciblant les récepteurs NMDA.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale