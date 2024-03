Sagicor Financial Company Ltd. est un prestataire de services financiers basé à la Barbade. La société propose une gamme de produits et de services, notamment des assurances vie, santé et générales, des services bancaires, des pensions, des rentes et des biens immobiliers. Le secteur Sagicor Life de la société exerce des activités d'assurance vie, santé, rentes, dommages et services d'administration de pensions à la Barbade, aux Caraïbes orientales, aux Caraïbes néerlandaises, aux Bahamas, au Belize, au Panama et à Trinité-et-Tobago et, par l'intermédiaire d'un compte distinct, transfère les risques d'assurance. Son secteur Sagicor Jamaica exerce des activités d'assurance vie, santé, rente, dommages, des services d'administration de pensions, des services bancaires et financiers et des services d'investissement immobilier en Jamaïque, aux îles Caïmans, au Costa Rica et aux États-Unis. Le secteur Sagicor Life USA de la Compagnie exerce des activités d'assurance vie et de rentes dans certains États des États-Unis et, par l'intermédiaire d'un compte distinct, transfère des risques d'assurance.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes