Sah Polymers Limited est un fabricant et exportateur indien de sacs tissés en polypropylène (PP)/polyéthylène haute densité (HDPE), de sacs laminés en polypropylène à orientation biaxiale (BOPP) et de conteneurs souples intermédiaires pour vrac (FIBC). La société dessert diverses industries, notamment les industries des pesticides agricoles, les industries des médicaments de base, les industries des aliments pour bétail, les industries du ciment, les industries chimiques, les industries des produits alimentaires, les industries des métaux, les industries minérales, les industries des papeteries, les industries textiles, les industries des pneus, les industries des engrais, les industries du sel et d'autres. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Fabrication de tissus et de sacs tissés, etc., Stockage en consignation, et Activités de financement.

Secteur Produits chimiques de base