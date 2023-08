Saha Pathanapibul Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise qui se consacre à la distribution de biens de consommation. La société opère à travers trois segments : Vente de produits de consommation, Location de bureaux et Autres. La société distribue quatre catégories de biens de consommation, à savoir les produits ménagers, les produits alimentaires, les produits de soins personnels et les produits pour bébés. Ses marques comprennent les nouilles instantanées de la marque MAMA, les biscuits de la marque Bissin, les produits pour bébés KODOMO, la mousse lavante pour les mains Kirei Kirei, l'eau minérale Mont Fleur, le lait de la marque Riches, la gelée de la marque Riches, la mayonnaise de la marque KEWPIE, la pâte à tartiner pour sandwich de la marque KEWPIE, le vinaigre distillé de la marque KEWPIE, le vinaigre fermenté de la marque KEWPIE, et les ramen de la marque MAMA. Ses filiales sont SAHA VIETNAM Co, Chokchaipibul Co, Bangkok Tower (1999) Co, Dairy Thai Co et Tipwarin-Watana Co.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire