SAHAM Assurance S A : Les Check Auto Express de SAHAM Assurance s'enrichissent de nouveaux services

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CASABLANCA, LE 24 FÉVRIER 2022

Les Check Auto Express de SAHAM Assurance s'enrichissent de nouveaux services

Soucieuse de simplifier la vie de ses assurés, et de leur proposer des services toujours plus pratiques et accessibles, SAHAM Assurance revisite ses centres « Check Auto Express » (CAE), pour en faire des lieux de gestion 360° des sinistres, quel que soit le parcours choisi par l'assuré. Ainsi, qu'il souhaite une indemnisation rapide, une réparation en garage agréé ou une réparation chez son propre garagiste, l'assuré pourra désormais être pris en charge au Check Auto Express le plus proche.

Un sinistre, 3 solutions au même endroit

Jusqu'à présent, un assuré se rendait au Check Auto Express pour y bénéficier d'une indemnisation rapide. Cette solution, que SAHAM Assurance avait été la première à mettre en place en 2009, constituait déjà à l'époque une innovation majeure, qui avait contribué à soulager fortement les assurés en cas de sinistre.

Désormais, la Compagnie va encore plus loin en permettant à ses assurés de se rendre aux Check Auto Express :

Non seulement pour une indemnisation rapide…

…Mais aussi, pour une expertise et réparation accélérée en garage agréé…

…Ou encore, pour une expertise en vue de faire réparer son véhicule par un garage de son choix, puis de se faire rembourser sur facture.

Ces nouveaux services sont disponibles dans les sept Check Auto Express SAHAM Assurance, présents à Casablanca (deux CAE : Bd. Zektouni et Ain Sebaa), Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir et Fès.

Comment ça marche ?

Après la survenance de son sinistre, le client se présente au Check Auto Express où Expert, Garagiste et Gestionnaire sont présents et à son service.

Ainsi, le Gestionnaire sur-place lui proposera, s'il y est éligible et qu'il le souhaite, de faire le parcours d'indemnisation rapide. S'il ne peut ou souhaite pas passer par cette procédure, il lui proposera deux autres possibilités :

Bénéficier d'une expertise sur-place puis d'une réparation en garage agréé, auquel cas son véhicule est collecté sur le champs. Il lui sera livré à l'issue des réparations - avec une garantie d'un an sur les réparations ; Passer par son propre garagiste et se présenter au Check Auto Express avant d'entamer les réparations, pour valider le devis du garagiste auprès de l'expert sur-place. A l'issue des réparations, ce même expert sera disponible au CAE pour expertiser les réparations en vue de procéder à l'indemnisation du client.

Au-delà de tous ces avantages :

Un véhicule de remplacement (dans le cas où le contrat de l'assuré le prévoit) est mis à la disposition de l'assuré au niveau du CAE ou chez l'assuré.

Et si le client ne peut se déplacer au CAE pour avoir accès à l'expert, celui-ci pourra se déplacer auprès du client pour prendre les photos avant, pendant et après réparation.

A propos de SAHAM Assurance

Filiale de Sanlam Pan Africa Assurance Non-Vie, SAHAM Assurance est présente sur le marché marocain depuis plus de 70 ans.

La Compagnie est le leader de l'assurance Non-Vie au Maroc et occupe aussi la première place en assurance automobile et en assurance santé. Elle dispose du réseau d'agents généraux le plus large du Royaume, avec plus de 500 agences, ce qui lui offre une présence en zones urbaines et rurales. Ceci permet d'offrir une proximité géographique et une offre complète de produits et services. Le développement des activités de la Compagnie se fait également à travers un réseau de courtiers partenaires.

SAHAM Assurance apporte à ses clients les synergies de son réseau unique, international et multiculturel et leur garantit un niveau de qualité de service optimal pour les accompagner dans leurs projets.

En 2021, SAHAM Assurance a réalisé un chiffre d'affaires global de 5,6 milliards Dhs.