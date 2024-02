Sahyadri Industries Limited fournit une gamme de produits pour les systèmes de construction intérieurs et extérieurs, ainsi que des solutions de couverture. La société est engagée dans la production de plaques de ciment et d'accessoires, dans le commerce de portes en acier et dans la production d'électricité éolienne. La société opère à travers deux segments : Matériaux de construction et Production d'électricité. Le secteur des matériaux de construction comprend la fabrication et le commerce de plaques d'amiante, de plaques plates, de plaques plates sans amiante, d'accessoires pour les produits de toiture, de portes et d'autres matériaux de construction. Le secteur de la production d'énergie consiste à produire de l'électricité à l'aide d'éoliennes. Les produits de la société, tels que les toits Swastik et les feuilles plates Cemply, sont utilisés pour construire des structures robustes. Le portefeuille de produits de la société comprend des plaques de toiture, des panneaux de fibres de ciment et des plaques plates. La société possède environ cinq unités de production opérationnelles situées à Maharashtra, Tamilnadu, Andhra Pradesh et Gujarat.

Secteur Matériaux de construction