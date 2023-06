Saia, Inc. : Evercore ISI relève sa recommandation à acheter

Saia, Inc. est une société de transport. La société fournit des services de transport de lots brisés (LTL) par le biais d'une organisation intégrée unique. Elle propose également à ses clients une gamme d'autres services à valeur ajoutée, notamment des services de transport de lots brisés, des services accélérés et des services logistiques dans toute l'Amérique du Nord. Sa filiale, Saia Motor Freight Line, LLC (Saia LTL Freight), est un transporteur LTL qui dessert 45 États et fournit des services LTL au Canada et au Mexique grâce à des relations avec des transporteurs interlignes tiers. Saia LTL Freight se spécialise en proposant à ses clients une gamme de services LTL, y compris des options en temps utile et accélérées. Saia LTL Freight propose principalement à ses clients des solutions pour des envois compris entre 100 et 10 000 livres. Saia LTL Freight exploite un réseau composé d'environ 191 installations en propriété ou en location, dont trois bureaux généraux et un entrepôt, et possède également environ 6 200 tracteurs et 20 800 remorques, y compris les équipements acquis par le biais de contrats de location-financement.

Secteur Frêt au sol et logistique