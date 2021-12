Données financières CNY USD EUR CA 2021 793 Mrd 125 Mrd 110 Mrd Résultat net 2021 25 364 M 3 983 M 3 511 M Tréso. nette 2021 70 724 M 11 106 M 9 789 M PER 2021 9,49x Rendement 2021 3,78% Capitalisation 238 Mrd 37 352 M 32 928 M VE / CA 2021 0,21x VE / CA 2022 0,16x Nbr Employés 204 815 Flottant 22,6% Graphique SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Dernier Cours de Cloture 20,59 CNY Objectif de cours Moyen 24,33 CNY Ecart / Objectif Moyen 18,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Xiaoqiu Wang President & Director Yong Wei Chief Financial Officer & Board Secretary Hong Chen Chairman Xiao Su Chen Chairman-Supervisory Board Si Jie Zu Chief Engineer & Deputy General Manager Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED -15.75% 37 806 VOLKSWAGEN AG 17.66% 130 509 BYD COMPANY LIMITED 29.04% 113 684 STELLANTIS N.V. 14.97% 59 736 FERRARI N.V. 12.19% 47 340 MARUTI SUZUKI INDIA LTD -4.60% 29 517