General Motors : première croissance trimestrielle des ventes en Chine depuis deux ans

Le deuxième plus grand constructeur automobile étranger en Chine en termes d'unités - après l'allemand Volkswagen AG - a déclaré lundi avoir livré 771 400 véhicules dans le pays au cours du troisième trimestre. Cela fait suite à une baisse de 5% au deuxième trimestre. GM a une entreprise commune basée à Shanghai avec SAIC Motor Corp, qui fabrique des véhicules Buick, Chevrolet et Cadillac. Il a une autre entreprise, SGMW, avec SAIC et Guangxi Automobile Group, qui produit des mini-fourgonnettes basiques et qui a commencé à fabriquer des voitures haut de gamme.

Les ventes en Chine de Buick en Chine ont augmenté de 26% au troisième trimestre, a déclaré GM dans un communiqué. Celles de Chevrolet ont chuté de 20% alors que celles de la marque haut de gamme Cadillac ont fait un bond de 28%. Les ventes de Wuling (entrée de gamme) ont augmenté de 26%, tandis que celles des véhicules de Baojun (grand public) ont chuté de 19%.

GM veut que les véhicules électriques représentent plus de 40% des nouveaux lancements au cours des cinq prochaines années en Chine, où le gouvernement promeut des voitures plus écologiques La MINI EV de Wuling Hong Guang, un micro VE à deux portes d'un prix de départ de 28 800 yuans (4 200 dollars), a été le VE le plus vendu en Chine au mois d'août. En 2019, les ventes de GM ont chuté de 15% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,09 millions de véhicules. Le constructeur automobile a livré 3,65 millions de véhicules en 2018 et 4,04 millions d'unités en 2017.