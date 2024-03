IM Motors, une marque de véhicules électriques haut de gamme du constructeur automobile chinois SAIC, a déclaré vendredi avoir levé plus de 8 milliards de yuans (1,11 milliard de dollars) pour travailler sur de nouveaux modèles et technologies de voitures intelligentes.

IM Motors, cofondé par SAIC, Alibaba et Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development en 2020, a déclaré que le nouveau financement sera également utilisé pour soutenir son expansion à l'étranger.

SAIC a déclaré qu'il prévoyait d'exporter les voitures d'IM Motors vers les marchés étrangers, y compris l'Europe, cette année.

Le tour de table de série B a été mené par l'unité de gestion d'actifs de la Bank of China, avec une branche d'investissement de l'Agricultural Bank of China et le Lingang Group, soutenu par le gouvernement de Shanghai, parmi les investisseurs, a déclaré IM Motors dans un communiqué.

IM Motors a indiqué que le géant chinois des batteries CATL, la startup de conduite autonome Momenta et la société de batteries QingTao Energy Development, investie par SAIC, ont contribué à cette nouvelle levée de fonds.

(1 $ = 7,1987 yuans chinois renminbi) (Reportage de Roxanne Liu, Zhang Yan et Brenda Goh ; Rédaction d'Elaine Hardcastle)