L'organisme chinois de l'industrie automobile lance une plateforme de données pour les voitures intelligentes

Les voitures étant dotées de plus en plus de fonctions de conduite autonome et de services de divertissement, les véhicules génèrent davantage de données provenant de leurs capteurs et de leurs systèmes embarqués qu'auparavant. Les régulateurs du monde entier élaborent actuellement de nouvelles règles sur le stockage et la protection de ces données.

CAAM, qui n'a pas donné de détails sur la plateforme dans sa déclaration, a également tenu une réunion de discussion sur les politiques avec le ministère chinois de l'industrie et le ministère de la sécurité publique. Tesla Inc, Volkswagen AG, Geely, Nio Inc et SAIC Motor figurent parmi les constructeurs automobiles qui participent à la discussion, a indiqué la CAAM.