La Chine espère que l'Union européenne reconsidérera sérieusement les droits de douane appliqués aux véhicules électriques chinois et qu'elle cessera d'aller dans la mauvaise direction, selon un commentaire publié par le journal Xinhua, soutenu par l'État.

Cette déclaration intervient après que la Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle imposerait des droits supplémentaires allant jusqu'à 38,1 % sur les voitures électriques chinoises importées à partir de juillet.

La Chine a déclaré qu'elle prendrait des mesures pour sauvegarder ses intérêts.

"Compte tenu de leur structure économique et de leur taille, la Chine et l'UE ont tout intérêt à s'associer sur les grandes questions économiques et commerciales", a déclaré l'agence Xinhua.

"Il serait plus rentable pour l'UE de s'inspirer des avantages de la Chine pour développer sa propre industrie des véhicules électriques.

Moins d'un mois après que Washington a annoncé son intention de quadrupler les droits de douane sur les VE chinois pour les porter à 100 %, Bruxelles a déclaré qu'elle lutterait contre les subventions excessives en imposant des droits de douane supplémentaires allant de 17,4 % pour BYD à 38,1 % pour SAIC, en plus des droits de douane habituels de 10 % sur les véhicules.

Cette décision intervient alors que les constructeurs automobiles européens sont confrontés à l'afflux de VE à bas prix produits par leurs rivaux chinois. Toutefois, l'industrie automobile du continent ne soutient pratiquement pas les droits de douane.

Les constructeurs allemands, en particulier, dépendent fortement des ventes en Chine et craignent les représailles de Pékin. Les entreprises automobiles européennes importent également leurs propres véhicules fabriqués en Chine.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré à plusieurs reprises que l'Europe devait agir pour empêcher la Chine d'inonder le marché de l'Union avec des véhicules électriques subventionnés. Le bloc régional semble avoir laissé une certaine marge de manœuvre aux deux parties pour qu'elles poursuivent leurs consultations afin de trouver une solution appropriée et d'éviter le pire scénario, a déclaré Xinhua.

"Nous espérons que l'UE reconsidérera sérieusement sa position et cessera d'aller dans la mauvaise direction. (Reportage de Farah Master et de la salle de presse de Pékin ; rédaction de Himani Sarkar et Stephen Coates)