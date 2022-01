La Chine sélectionne des zones pilotes et des domaines d'application pour le projet blockchain

Les zones pilotes comprennent des zones situées dans les grandes villes chinoises de Pékin et de Shanghai, ainsi que Guangzhou et Chengdu, respectivement dans les provinces méridionales du Guangdong et du Sichuan, selon un communiqué publié sur le compte officiel Wechat de l'Administration du cyberespace.

Outre les zones pilotes, 164 entités, dont des hôpitaux, des universités et des entreprises telles que SAIC-GM-Wuling Automobile Co., China National Offshore Oil Corp, Beijing Gas Group Co. et Industrial and Commercial Bank of China Ltd, ont été sélectionnées pour mener des projets pilotes de blockchain.

Les entités mèneront les projets dans des domaines tels que la fabrication, l'énergie, les services gouvernementaux et fiscaux, le droit, l'éducation, la santé, le commerce et la finance, et la finance transfrontalière.

"L'administration du cyberespace de chaque zone et l'organisme de réglementation du secteur concerné devraient.... donner toute sa place au rôle de la blockchain dans la promotion du partage des données, l'optimisation des processus commerciaux, la réduction des coûts d'exploitation et l'amélioration de l'efficacité de la collaboration dans la construction d'un système crédible", indique le communiqué.

En octobre 2019, le président chinois Xi Jinping a déclaré à l'adresse https://www.reuters.com/article/us-china-economy-xi/chinas-xi-urges-acceleration-of-development-of-blockchain-technology-idUSKBN1X419Y que le pays devrait accélérer le développement de la technologie blockchain en tant que noyau pour l'innovation.

Bien que la Chine fasse la promotion de la technologie blockchain, elle a interdit le bitcoin, qui est basé sur cette technologie. En septembre, les régulateurs ont sévi contre les cryptomonnaies avec une interdiction générale de toutes les transactions et de l'exploitation minière de cryptomonnaies.

La déclaration a été publiée conjointement par 16 organismes gouvernementaux, dont le ministère de l'éducation, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information, la banque centrale, l'administration nationale de l'énergie et la commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine, selon le communiqué de l'administration du cyberespace.