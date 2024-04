La société chinoise SAIC Motor Corp Ltd a déclaré que sa marque MG ferait appel à des investisseurs locaux en Inde afin de créer un environnement opérationnel plus favorable sur le troisième marché automobile mondial.

JSW Ventures, qui fait partie du conglomérat JSW, prévoit d'acheter une participation de 35 % dans MG Motor India pour 35,8 milliards de roupies (430 millions de dollars).

IndoEdge India Fund achètera une participation de 8 %, un trust de concessionnaires prendra une participation de 3 % et un plan d'actionnariat salarié détiendra 5 %.

New Delhi a cherché à limiter les investissements des entreprises chinoises dans un contexte de tensions géopolitiques et commerciales.

"MG Motor India a pour objectif de continuer à augmenter la part de marché de la marque MG en Inde et de prévenir efficacement les risques opérationnels. L'unité prévoit d'introduire des investisseurs indiens locaux afin de créer des conditions plus favorables à un développement durable et sain", a déclaré SAIC dans un communiqué dimanche en fin de journée.

SAIC compte sur les marchés mondiaux pour assurer sa croissance, notamment avec sa marque MG - qui est une continuation de l'emblématique marque britannique - en particulier depuis que lui et ses partenaires étrangers ont perdu beaucoup de terrain sur son marché intérieur face à BYD et Tesla.

Près d'un quart des voitures SAIC vendues en 2023 ont été exportées.

(1 $ = 83,2930 roupies indiennes) (1 $ = 7,2330 yuans) (Reportage de la salle de rédaction de Hong Kong et de la salle de rédaction de Shanghai ; Rédaction de Stephen Coates et Edwina Gibbs)