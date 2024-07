Le constructeur automobile chinois SAIC Motor a déposé une défense contre la décision préliminaire anti-subventions de l'Union européenne, selon un communiqué de l'entreprise publié lundi.

La défense vise à "protéger activement ses droits et intérêts légitimes", a déclaré SAIC dans le communiqué, affirmant que l'enquête de l'UE sur les véhicules électriques (VE) implique des informations commercialement sensibles "qui dépassent le cadre des enquêtes normales".

La Commission européenne a ignoré certaines des informations clés et des contre-arguments soumis par SAIC et a gonflé les taux de subvention pour de nombreux projets, a-t-il ajouté.

L'Union européenne a imposé des droits de douane provisoires compris entre 17,4 % et 37,6 % au début du mois de juillet sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, et SAIC a été frappée par le droit de douane le plus élevé, à savoir 37,6 %.