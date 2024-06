Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré lors de sa visite en Chine samedi que la porte de l'Union européenne était ouverte aux discussions concernant les droits de douane de l'UE sur les exportations chinoises.

"Ce que j'ai suggéré à mes partenaires chinois aujourd'hui, c'est que les portes sont ouvertes aux discussions et j'espère que ce message a été entendu", a-t-il déclaré lors de sa première allocution à Shanghai, après des réunions avec des responsables chinois à Pékin.

La visite de M. Habeck est la première d'un haut fonctionnaire européen depuis que Bruxelles a proposé d'imposer des droits de douane élevés sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine afin de lutter contre ce que l'UE considère comme des subventions excessives.

M. Habeck a déclaré que l'UE et la Chine avaient le temps de dialoguer sur les questions tarifaires avant que les droits de douane n'entrent pleinement en vigueur en novembre et qu'il croyait en l'ouverture des marchés, mais que ces derniers devaient être soumis à des règles du jeu équitables.

Les subventions avérées destinées à accroître les avantages à l'exportation des entreprises ne peuvent être acceptées, a déclaré le ministre.

Un autre point de tension entre Pékin et Berlin est le soutien de la Chine à la Russie dans sa guerre en Ukraine. M. Habeck a fait remarquer que les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont augmenté de plus de 40 % l'année dernière.

M. Habeck a indiqué qu'il avait fait part aux responsables chinois de l'impact de cette situation sur leurs relations économiques. "Les contournements des sanctions imposées à la Russie ne sont pas acceptables", a-t-il déclaré, ajoutant que les biens techniques produits en Europe ne devraient pas se retrouver sur le champ de bataille par l'intermédiaire d'autres pays.

L'HEURE DES PARLERS

Les droits provisoires de l'UE, qui peuvent atteindre 38,1 % sur les VE chinois importés, devraient s'appliquer à partir du 4 juillet. L'enquête devrait se poursuivre jusqu'au 2 novembre, date à laquelle des droits définitifs, généralement d'une durée de cinq ans, pourraient être imposés.

"Cela ouvre une phase où les négociations sont possibles, les discussions sont importantes et le dialogue est nécessaire", a déclaré M. Habeck.

Les droits de douane proposés par l'UE sur les produits chinois ne constituent pas une "punition", a déclaré M. Habeck à des responsables chinois un peu plus tôt à Pékin. "Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de tarifs punitifs", a-t-il déclaré lors de la première session plénière du dialogue sur le climat et la transformation.

Des pays tels que les États-Unis, le Brésil et la Turquie ont eu recours à des droits de douane punitifs, mais pas l'UE, a-t-il ajouté. "L'Europe fait les choses différemment.

M. Habeck a déclaré que la Commission européenne avait examiné en détail, pendant neuf mois, si les entreprises chinoises avaient bénéficié injustement de subventions.

Toute mesure compensatoire résultant de l'examen de l'UE "n'est pas une punition", a-t-il déclaré, ajoutant que de telles mesures étaient destinées à compenser les avantages accordés aux entreprises chinoises par Pékin.

Zheng Shanjie, président de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme, a répondu : "Nous ferons tout pour protéger les entreprises chinoises".

Les droits de douane proposés par l'UE sur les VE fabriqués en Chine nuiraient aux deux parties, a ajouté M. Zheng. Il a déclaré à M. Habeck qu'il espérait que l'Allemagne ferait preuve de leadership au sein de l'UE et "ferait ce qu'il faut".

Il a également rejeté les accusations de subventions déloyales, affirmant que le développement de l'industrie chinoise des nouvelles énergies était le résultat d'avantages globaux en matière de technologie, de marché et de chaînes d'approvisionnement de l'industrie, favorisés par une concurrence féroce.

La croissance du secteur "est le résultat de la concurrence, et non des subventions, et encore moins de la concurrence déloyale", a déclaré M. Zheng au cours de la réunion.

Après sa rencontre avec M. Zheng, M. Habeck s'est entretenu avec le ministre chinois du commerce, M. Wang Wentao, qui a indiqué qu'il discuterait des droits de douane avec le commissaire européen au commerce, M. Valdis Dombrovskis, samedi soir lors d'une vidéoconférence.

"Il y a une marge de manœuvre, une marge de discussion et j'espère que cette marge de manœuvre sera utilisée", a déclaré M. Habeck.

Au cas où les négociations ne déboucheraient pas sur un accord, le constructeur automobile chinois SAIC Group a conçu une série de produits créatifs en réponse à la menace des droits de douane.

Shao Jingfeng, directeur du design au siège de SAIC Motor R&D Innovation, a publié sur son compte Weibo des photos de produits tels que des skateboards, des sweats à capuche, des baskets, des tasses, des parapluies et des pagaies de tennis de table, principalement de couleur jaune et noire et portant l'emblème de l'UE et le chiffre "38,1", en référence au niveau des droits de douane de l'Union européenne.

"Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort", a écrit Shao sur Weibo. "Souvenons-nous de 38,1".