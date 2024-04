La société chinoise SAIC Motor Corp Ltd a déclaré que son unité MG Motor India Pvt Ltd prévoyait d'introduire des investisseurs, dont JSW Ventures Singapore Pte Ltd, par le biais d'un transfert d'actions et d'une augmentation du capital social.

Dans le cadre de cet accord, JSW Ventures, une unité de JSW International Tradecorp Pte Ltd, achètera une participation globale de 35 % dans MG Motor India pour un montant total de 35,77 milliards de roupies indiennes (429,4 millions de dollars).

"MG Motor India a pour objectif de continuer à augmenter la part de marché de la marque MG en Inde et de prévenir efficacement les risques opérationnels, l'unité prévoit d'introduire des investisseurs indiens locaux afin de créer des conditions plus favorables à un développement durable et sain", a déclaré la SAIC dans un communiqué dimanche en fin de journée.

IndoEdge India Fund achètera 8 % de MG Motor India pour 8,18 milliards de roupies indiennes, un trust de concessionnaires prendra une participation de 3 % pour 3,07 milliards de roupies indiennes, tandis qu'un plan d'actionnariat salarié prendra une participation de 5 % pour 5,11 milliards de roupies indiennes.

(1 $ = 83,2930 roupies indiennes) (1 $ = 7,2330 yuans renminbi chinois)