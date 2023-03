SAIC-Volkswagen propose 537 millions de dollars de subventions jusqu'au 30 avril

La coentreprise entre le chinois SAIC Motor Corp Ltd et l'allemand Volkswagen AG propose 15 000 yuans à 50 000 yuans de subventions jusqu'au 30 avril pour sa gamme complète, qui comprend les modèles Teramont, Lavida et Phideon, a indiqué SAIC-VW sur son compte WeChat jeudi en fin de journée.

Guangzhou Automobile Group, le partenaire chinois de Honda Motor Co Ltd et de Toyota Motor Corp, a également proposé des subventions courant du 15 au 31 mars.

Les ventes chinoises de véhicules de tourisme ont chuté de 20% en janvier-février, ont montré les données de l'industrie, même si certains constructeurs ont proposé des prix réduits pour stimuler la demande.

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle, qui comprennent les véhicules à batterie et les véhicules hybrides rechargeables batterie-essence, ont augmenté plus rapidement que l'ensemble du marché, représentant plus de 30 % en février. Le même mois, le fabricant chinois de véhicules électriques BYD Co Ltd a dépassé les ventes de voitures de marque Volkswagen pour le deuxième mois consécutif.

(1 $ = 6,8923 yuans chinois renminbi)