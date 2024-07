Avant d'annoncer des droits de douane provisoires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, la Commission européenne a publié en avril un rapport de 712 pages sur les nombreuses subventions que, selon elle, le gouvernement chinois accorde aux entreprises nationales.

Ce rapport est conçu pour les affaires antidumping, mais les experts commerciaux le considèrent comme un document d'appui pour son enquête anti-subventions sur les VE et comme un signal à la fois pour la Chine et pour les États membres de l'Union européenne réticents, qu'elle est sérieuse.

Il laisse également la porte ouverte à d'autres affaires.

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

Soutien aux entreprises publiques

Le gouvernement chinois apporte un soutien direct et indirect aux entreprises d'État, ou à celles qu'il contrôle effectivement, même avec une participation minoritaire. Il s'agit notamment de financements à faible coût par l'intermédiaire des banques d'État pour les entreprises d'État, quelle que soit leur rentabilité. Les gouvernements provinciaux et locaux fournissent également une assistance financière.

Par exemple, en 2020, la province d'Anhui a renfloué Nio alors que le fabricant de véhicules électriques connaissait un "revers financier". Nio a transféré son siège social dans la province et les succursales locales de six banques d'État ont accepté d'accorder 10,4 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars) de lignes de crédit à l'entreprise déficitaire.

Contrôle des entreprises publiques par le parti communiste

Le parti communiste exerce un contrôle important sur les entreprises d'État - y compris celles où il détient une participation minoritaire - et est étroitement lié à la gestion de ces entreprises.

Chez SAIC, qui, par le biais de sa propriété de l'ancienne marque automobile britannique MG, représentait environ deux tiers des voitures fabriquées en Chine et vendues en Europe l'année dernière, le président de l'entreprise, Chen Hong, est également à la tête du comité du parti communiste du constructeur automobile.

L'État possède quatre grands constructeurs automobiles traditionnels, surnommés les "quatre grands" : SAIC, Dongfeng, FAW Group et Changan. Il possède également d'importants constructeurs de véhicules électriques, dont Nio, Brilliance, Chery, GAC et JAC Motors.

Soutien aux VE

Depuis 2005, le gouvernement chinois a mis l'accent sur le soutien à ses fabricants de VE, par le biais des plans quinquennaux suivants, y compris les objectifs de production de VE, l'initiative "Fabriqué en Chine 2025" et diverses subventions au niveau national et local. Les subventions directes pour les VE ont commencé en 2010 et sont toujours en vigueur.

L'exonération de la taxe à l'achat sur les VE, que le gouvernement chinois a prolongée l'année dernière jusqu'en 2027, s'élève à 11,9 milliards de dollars pour la seule année 2022.

"La prolongation de l'exonération de la taxe à l'achat montre que le gouvernement continue d'intervenir sur le marché des véhicules électriques neufs afin d'en assurer la viabilité économique", indique le rapport.

Le plan automobile 2017 du gouvernement fixe des objectifs globaux ambitieux, notamment celui de faire figurer plusieurs constructeurs automobiles chinois parmi les dix premiers fabricants mondiaux de VE d'ici 2020, et plusieurs entreprises chinoises parmi les premiers constructeurs automobiles mondiaux d'ici 2025.

Agences de notation

La plupart des agences de notation de crédit chinoises appartiennent à l'État, ce qui signifie que la plupart des notations sont "fortement biaisées vers l'extrémité la plus élevée de l'échelle de notation".

D'ici à la fin 2020, 96 % des obligations chinoises seront notées "AA" ou mieux, et 38 % des obligations de crédit seront notées "AAA". En revanche, moins de 10 % des entreprises reçoivent une note aussi élevée sur le marché américain. "Par conséquent, les informations sur le risque de crédit ... dérivées d'une notation chinoise ne sont pas directement comparables aux notations sur d'autres marchés".

De meilleures notations de crédit aident les entreprises à obtenir des financements. (Reportage de Nick Carey ; Rédaction de Josephine Mason et David Holmes)