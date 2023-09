Saietta Group PLC - société d'ingénierie basée à Bicester, en Angleterre - indique que la perte avant impôts pour l'exercice clos le 31 mars s'est creusée à 23,8 millions de livres sterling, contre 11,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 40 % pour atteindre 6 millions de livres sterling, contre 4,3 millions de livres sterling l'année précédente. La société indique qu'elle est en train d'opérer un "changement transformationnel" pour se concentrer sur son activité de fabrication d'eDrive. Elle ajoute qu'elle annoncera des contrats de production et des développements concernant cette nouvelle orientation dans les prochaines semaines.

Le président exécutif Anthony Gott déclare : "Nous nous concentrons très fortement sur notre marché cible principal des véhicules électriques légers (LEV), qui offre les opportunités commerciales les plus importantes, les plus proches et les plus certaines. Nous avons donc restructuré nos opérations dans les divisions eDrive et marine, en réduisant les dépenses et en permettant à toutes les ressources et au temps de gestion d'être alloués aux produits pour les LEV. Je vois des preuves solides que Saietta est placée pour réussir à sécuriser un segment de marché important et à générer des flux de revenus récurrents significatifs à long terme."

Cours actuel de l'action : 36,10 pence, en baisse de 16 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 72 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

