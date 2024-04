Saietta Group Plc est une société basée au Royaume-Uni, engagée dans une activité multinationale de conception, d'ingénierie et de fabrication de systèmes complets de transmission électrique (eDrive) pour les véhicules électriques. Les technologies de l'entreprise comprennent les moteurs à flux axial (AFT) et à flux radial (RFT), l'électronique de puissance, les commandes de la chaîne cinématique, les essieux mécaniques, les transmissions et les unités de contrôle du véhicule. Les solutions de la société peuvent être adaptées à une application spécifique. Ses produits sont utilisés pour les moteurs électriques légers (deux roues), les moteurs électriques légers (trois et quatre roues), les moteurs électriques lourds et la marine. Ses produits comprennent eMotor, Integrated Motor and Inverter, eDrive Radial Flux, eDrive Axial Flux, eAxle et Vehicle Control Unit (VCU). Elle développe un moteur RFT pour compléter ses produits à flux axial et offrir à ses clients une puissance, un couple et une gamme de produits plus étendus. Ses produits eDrives légers (deux roues) comprennent le RFT85-65 48V, l'AFT140i 48V et l'AFT140i 96V.

Secteur Equipements électriques lourds