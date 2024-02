Saietta Group plc est une entreprise multinationale basée au Royaume-Uni qui conçoit, développe et fabrique des systèmes complets d'entraînement électrique pour véhicules légers et lourds destinés aux véhicules électriques terrestres, des scooters aux autobus, ainsi qu'aux applications marines. Ses divisions commerciales comprennent la division des véhicules légers, la division des véhicules lourds et la division marine. La division des véhicules légers se concentre sur les développements de la technologie des flux axiaux (AFT), en particulier pour les véhicules à deux et trois roues à basse tension. La division Heavy-duty couvre les marchés des camions, des autobus et des autocars. La division Marine vend des moteurs in-bord et hors-bord par l'intermédiaire de distributeurs et directement aux clients. Sa division Propel, spécialisée dans la propulsion marine, propose des solutions pour la navigation de plaisance à l'ère de l'électricité, qui soutiennent la transition vers la décarbonisation et la mobilité propre sur les voies navigables. Sa technologie de moteur électrique, y compris l'AFT et la technologie de flux radial (RFT), peut être combinée avec l'électronique de puissance, les commandes du groupe motopropulseur, les essieux mécaniques et les transmissions de l'entreprise.

Secteur Equipements électriques lourds