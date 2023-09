Saietta Group Plc (Saietta) est une société basée au Royaume-Uni qui a développé le moteur électrique de traction à flux axial (AFT). La société a pour principale activité la fourniture de solutions de propulsion électrique, notamment la fabrication de moteurs électriques prototypes et de série pour les véhicules. Le moteur AFT de la société est un moteur de propulsion électrique, qui est destiné à fournir une plate-forme pour les solutions de moteurs électriques à haute et basse tension, qui peuvent alimenter une variété de véhicules électriques allant des scooters, motos, voitures, moteurs marins jusqu'à des véhicules plus grands tels que les bus électriques. Saietta fournit des services d'ingénierie clés en main de bout en bout aux fabricants d'équipements originaux (OEM), depuis l'étude de marché et la définition du produit, l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO) et la simulation, jusqu'à l'intégration électrique et mécanique du moteur électrique.

Secteur Equipements électriques lourds