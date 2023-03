Saietta s'associe à AVTEC pour livrer des commandes en Inde

Saietta Group PLC - société d'ingénierie basée à Bicester, en Angleterre, spécialisée dans les véhicules électriques - annonce que le groupe indien AVTEC, spécialiste des groupes motopropulseurs, sera son partenaire pour la chaîne d'approvisionnement de son système eDrive. Ce partenariat soutiendra ses accords commerciaux avec un client dont l'identité n'a pas été révélée, qui est l'un des plus grands fabricants d'équipements d'origine sur le marché indien de la mobilité des véhicules légers. En outre, le partenariat permettra de promouvoir des solutions eDrive complètes auprès d'autres clients du secteur automobile en Inde et au-delà. Les moteurs électriques sont optimisés pour les applications légères, notamment les scooters, les motos, les pousse-pousse et les véhicules de livraison urbains. Selon Saietta, la production devrait commencer au troisième trimestre 2023.

Le président exécutif Tony Gott déclare : " Lorsque l'on introduit une nouvelle technologie sur le marché de masse, il est d'une importance cruciale de travailler avec des partenaires fournisseurs qui ont fait leurs preuves en matière de livraison à l'échelle requise, en temps utile, à un coût raisonnable et avec une qualité irréprochable. AVTEC remplit sans aucun doute toutes ces conditions".

L'entreprise affirme qu'avec AVTEC, elle aura la capacité de produire un minimum de 150 000 unités eDrive complètes pour des clients du monde entier au cours des cinq premières années du contrat de fourniture.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

