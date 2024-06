Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (Sabeco) est une entreprise vietnamienne principalement engagée dans le secteur de l'alcool et des boissons. Les principales activités de la société comprennent le brassage de la bière et de l'ale, la vente en gros de malt et d'autres matières premières aux brasseries, la fabrication de boissons non alcoolisées et d'autres boissons, ainsi que la distillation d'alcool et de vin. Sabeco, par l'intermédiaire de ses filiales, est également impliquée dans le commerce de gros et la distribution au détail de bière, de vin et de boissons. Ses filiales sont également engagées dans la fabrication, l'installation et la maintenance de machines pour produits alimentaires, ainsi que dans la fabrication de boîtes métalliques, d'emballages et de récipients pour boissons.

Secteur Brasseurs