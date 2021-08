Saint-Gobain : AlphaValue relève sa recommandation à 'achat'

AlphaValue a relevé hier soir sa recommandation sur le titre Saint-Gobain, qu'il porte à 'achat' contre 'alléger' jusqu'à présent, estimant que le groupe français parvient à tirer parti de la vigueur du marché de la rénovation liée au boom cyclique actuel.



Dans sa note de recherche, le bureau d'études indépendant indique avoir revu à la hausse ses estimations de résultats sur le fabricant de matériaux, après un 'excellent' premier semestre, caractérisé notamment par une forte demande et un relèvement d'objectifs.



Le cabinet parisien fait remarquer que Saint-Gobain a réussi à générer une marge opérationnelle record et qu'il se montre confiant sur le second semestre, jugeant qu'il est à même de compenser la flambée des coûts des matières premières par des hausses de prix.



Son objectif de cours de 75 euros reste, lui, inchangé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.