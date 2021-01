Saint-Gobain : Berenberg initie une couverture à 'vente'

Berenberg initie une couverture de Saint-Gobain avec une recommandation 'vente' et un objectif de cours de 33 euros, dans une note sur le secteur européen de la construction sur lequel il prend 'un biais globalement négatif à l'approche de 2021'.



'Nous pensons que les prévisions actuelles et les multiples reflètent trop d'optimisme sur la forme d'un redressement post-Covid-19', déclare le broker, qui anticipe des dépenses mondiales de construction décevantes pour l'année qui commence.



Berenberg prévoit une croissance moyenne des bénéfices dans le secteur de 1% en 2021, contre un consensus de 6%. Il adopte des recommandations 'achat' sur HeidelbergCement, 'conserver' sur CRH et LafargeHolcim, ainsi que 'vente' sur Ferguson.



