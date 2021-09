Saint-Gobain : Oddo maintient sa note de 'surperformance'

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours de 80 euros.



Saint-Gobain devrait profiter de sa journée des investisseurs (CMD) le 6 octobre pour dévoiler le fil conducteur de sa future stratégie de croissance rentable et attractive, indique Oddo.



L'analyste estime que Saint-Gobain pourrait mettre en place un arbitrage permanent entre cours de l'action, M&A et Capex.



Dans ce contexte, Oddo estime que Saint-Gobain pourrait atteindre une croissance cible de l'ordre de 5% sur le cycle, avec une marge opérationnelle à deux chiffres. 'La croissance externe constituera aussi un levier pour augmenter la présence en Afrique/Asie mais aussi aux Etats-Unis', ajoute-t-il.



Convaincu que 'cette belle histoire ne fait que commencer', le broker indique que 'la poursuite du 'rerating' du titre dépendra maintenant des performances financières dans les trimestres et les années à venir.'



