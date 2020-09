Saint-Gobain : Oddo relève son objectif de cours

04/09/2020 | 09:23

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Saint-Gobain avec un objectif de cours relevé de 37 à 41 euros, n'incluant pas un 'actif carbone caché' d'au moins huit euros par titre correspondant à une valorisation des émissions évitées par les produits du groupe.



'Des discussions seraient en cours pour définir une méthodologie intégrant les émissions de CO2 évitées par les produits isolants dans un possible scope 4. Saint-Gobain dispose d'un potentiel supérieur à celui de ses concurrents', souligne en effet l'analyste.



'A plus court terme, le groupe devrait annoncer un dividende exceptionnel (troisième trimestre), nommer Benoit Bazin au poste de CEO (premier semestre 2021) et relancer son programme de cessions d'actifs sous-performants (2021)', poursuit-il.



