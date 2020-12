Saint Gobain : Stifel relève son objectif de cours

Stifel rehausse son estimation 'juste au-dessus du consensus' concernant le bénéfice d'exploitation 2021 de Saint Gobain, tout en s'interrogeant sur la possibilité d'un rebond des volumes de vente au niveau de 2018.



Selon l'analyste, 'la tarification devrait être positive à court terme mais nous considérons la cession de l'activité verre en Europe comme la base d'une véritable réévaluation'.



Dans ces conditions, Crédit Suisse maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre et relève légèrement son objectif de cours, de 37 à 38 euros.



