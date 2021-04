Saint-Gobain : Barclays relève son objectif de cours

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Saint-Gobain, qui demeure sa valeur favorite ('top pick') du secteur européen des matériaux de construction, avec un objectif de cours relevé à 63 euros.



Le broker prévoit de solides revenus pour le premier trimestre 2021, reflétant des marchés finaux plus dynamiques et une dynamique des prix, ce qui l'amène à augmenter ses estimations d'EBIT 2021-23 de 3%, à un niveau maintenant 11% au-dessus du consensus 2021.



'L'action est l'une des options les moins chères sur la vague de rénovation dans l'Union européenne, et la valeur actuelle ne tient pas compte de la transformation de l'entreprise et du pouvoir de rentabilité', poursuit-il.



