Saint-Gobain : Oddo reste à 'surpeformance'

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 60 euros sur Saint-Gobain, au lendemain de la finalisation de la cession par le groupe de matériaux de construction, de sa filiale Lapeyre à Mutares.



'Le groupe a dépassé son objectif de cessions d'au moins trois milliards d'euros de CA et a déjà annoncé son intention de ne pas s'arrêter en si bon chemin', note l'analyste, ajoutant que malgré le prix de cession négatif, 'les ratios financiers seraient globalement renforcés'.



'Le titre devrait continuer de surfer sur une bonne dynamique basée sur les effets positifs à long terme du Green Deal, une séquence bénéficiaire portée par une amélioration de la marge et la nomination de Benoit Bazin au poste de CEO', juge-t-il en outre.



