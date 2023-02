L'attentisme limite les variations avant un indicateur clé sur l'inflation US

PARIS, 24 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent modérément en début de séance vendredi, les marchés financiers évitant de prendre des positions tranchées à quelques heures de la publication d'un indicateur clé sur l'évolution des prix aux Etats-Unis.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 7.337,55 points vers 09h05 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,28% et à Francfort, le Dax avance de 0,14%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,2%, le FTSEurofirst 300 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,28%.



Pour la dernière séance de la semaine, les observateurs prendront connaissance à 13h30 GMT des chiffres de janvier sur les revenus et dépenses des ménages américains, qui incluent l'indice des prix PCE.



Dans sa version "core", c'est à dire en excluant l'énergie et les produits alimentaires, cet indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale est donné en hausse de 4,3% sur un an par le consensus Reuters, après +4,4% un mois plus tôt.



Si un ralentissement marginal est confirmé, la crainte de voir la Fed poursuivre plus longtemps son resserrement monétaire pourrait s'accentuer.



En tête du CAC 40, Saint-Gobain gagne 5,81% après avoir publié des résultats record l'an passé. Le compartiment européen de la construction avance de 0,88%.



Valeo accuse la plus forte baisse du Stoxx 600, l'équipementier automobile ayant fait état de résultats annuels mitigés selon Jefferies qui souligne dans une note une marge d'Ebit inférieure aux attentes.



Fnac Darty (-6,64%) efface une grande partie de ses gains de jeudi après avoir qualifié de rumeur une information de presse sur un intérêt renforcé de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky pour le groupe, qui a en outre publié une perte nette pour 2022.



Le géant allemand de la chimie BASF perd 4,91% après avoir averti d'une baisse du bénéfice d'exploitation en 2023 et l'arrêt de son programme de rachats d'actions. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)