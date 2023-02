La valeur du jour à Paris - Saint-Gobain en tête d'affiche du CAC 40

Plus forte progression du CAC 40, Saint-Gobain grimpe de 5,58% à 56,34 euros, tirant l'indice parisien à la hausse. Le producteur de matériaux de construction a fait état de ses résultats annuels 2022 qui ont dépassé les attentes. Le résultat opérationnel a augmenté de 18,4% pour atteindre un nouveau record de 5,34 milliards d'euros, a précisé le groupe, tandis que la marge opérationnelle a également atteint un niveau historique à 10,4% en 2022 contre 10,2% en 2021.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 51,197 milliards d'euros, en hausse de 15,9% par rapport à 2021, comparé à un consensus de 50,76 milliards d'euros.



Malgré un "environnement géopolitique, énergétique et macroéconomique instable en 2022", le groupe a attribué cette solide performance à la forte dynamique de tous les segments dans le monde.



Saint-Gobain a fait savoir que la vente de son activité de distribution britannique au groupe Stark pour environ 740 millions de livres (839,17 millions d'euros) serait finalisée d'ici fin mars 2023.



Côté perspectives, "nous visons en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec les objectifs de notre plan "Grow & Impact" que nous avons définis pour la période 2021-2025", a déclaré Benoit Bazin, Directeur Général de Saint-Gobain, cité dans un communiqué.



Pour l'exercice 2023, souligne l'analyste Jefferies,"Saint Gobain prévoit de continuer à surperformer ses marchés. Et bien que la direction s'oriente vers un ralentissement modéré de ses marchés (principalement un ralentissement du marché de la construction neuve en Europe et aux Etats-Unis), elle continue à réaffirmer la résistance de la rénovation en Europe, la demande continue de rénovation en Amérique, une bonne croissance dans la plupart des pays d'Asie".



Le groupe français a proposé un dividende de 2 euros par action, en hausse de 23% par rapport à l'année dernière, ajoutant qu'il allouera au moins 400 millions d'euros pour des rachats d'actions en 2023 afin de réduire davantage le nombre de ses actions en circulation.