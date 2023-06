La valeur du jour à Paris - Saint-Gobain : ses objectifs de marge d'exploitation confirmés

Saint-Gobain progresse de 0,73% à 56,46 euros sur la place parisienne. Le spécialiste des matériaux de construction a indiqué viser une marge d'exploitation à deux chiffres au premier semestre tout en confirmant ses perspectives pour l'année. Ces prévisions s'inscrivent en amont de son assemblée générale qui réunit les actionnaires ce jeudi. Le groupe, dont les résultats du premier semestre 2023 seront publiés le 26 juillet, a réitéré anticiper une marge d'exploitation comprise entre 9 % et 11 % pour 2023, conformément à son plan stratégique " Grow & Impact ".



"Le fait de prévoir des marges à deux chiffres au début du mois de juin (c'est-à-dire alors que le trimestre n'est pas encore terminé) laisse une marge d'erreur un peu plus grande pour atteindre cet objectif. Nous pensons qu'il est probable que le résultat final soit plus proche de 10,5 %", estime UBS.



En 2022, le groupe avait enregistré une marge d'exploitation de 11% au premier semestre, synonyme de sommet historique. Sur l'ensemble de l'année, cette marge s'était élevée à 10,4%.



"Depuis le début de l'année 2023, Saint-Gobain continue à démontrer sa résilience en consolidant son très bon niveau de performance opérationnelle, bénéficiant de la pertinence de son positionnement stratégique, au cœur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et de la force de son organisation locale par pays", a fait savoir le groupe dans un communiqué.