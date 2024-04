(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Jade Road Investments Ltd - Société d'investissement basée à Hong Kong - Atteint une étape critique dans la vente de ses actifs, à savoir l'exécution des documents de transaction pour la vente proposée de Future Metal Holdings. En conséquence, 39,9 millions CNY, soit 5,5 millions USD, ont été reçus en Chine sous forme de dépôt fiduciaire. Cette somme couvrira les taxes locales et les autres coûts associés. Les prochaines étapes consistent à se conformer aux exigences des autorités locales pour la transmission offshore des fonds. Les autorités locales comprennent, entre autres, l'Administration nationale des changes, la Banque de Chine et le bureau des impôts. Le calendrier de la remise des fonds à l'étranger "est soumis aux exigences et à l'efficacité des autorités locales, sur lesquelles [Jade Road] n'a qu'un contrôle limité".

Bowleven PLC - Société pétrolière et gazière basée à Edimbourg et axée sur l'Afrique - déclare avoir reçu des acceptations pour environ 66% des actions de l'offre ouverte. L'offre ouverte, annoncée le 14 mars et clôturée le 2 avril, a été lancée pour lever un produit brut de 1,6 million de livres sterling. Les 534,9 millions d'actions de l'offre ouverte qui n'ont pas été acceptées par les actionnaires seront souscrites par Crown Ocean Capital, conformément à l'accord de prise ferme.

Spectra Systems Corp - fournisseur de technologies d'authentification basé à Providence, Rhode Island - annonce que son substrat de billet de banque circulaire en polymère a été certifié par le processus International Sustainability and Carbon Certification PLUS. Le billet fait partie d'une chaîne d'approvisionnement de recyclage équilibrée en masse. La certification ISCC PLUS permet à Spectra Systems de maintenir une chaîne d'approvisionnement à équilibre de masse entièrement vérifiée en utilisant des polymères provenant et produits par ses partenaires, Toray Plastics America.

Shanta Gold Ltd - Producteur d'or axé sur l'Afrique de l'Est - Met à jour les réserves et les ressources au 31 décembre pour les mines d'or de New Luika et de Singida en Tanzanie, et pour des gisements clés au Kenya. Les ressources totales de New Luika s'élèvent à 2,38 grammes d'or par tonne et à 931 000 onces. Pour Singida, elles s'élèvent à 2,32 grammes par tonne, soit 823 000 onces. Eric Zurrin, directeur général, déclare : "La durée de vie des deux mines, basée sur les réserves, reste inchangée par rapport à la fin de 2022 et les travaux se poursuivent pour ajouter de nouvelles réserves au plan de mine."

Baillie Gifford China Growth Trust PLC - Investisseur axé sur la Chine - publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier, pour lequel la valeur nette d'inventaire par action est tombée de 328,87 pence à 193,06 pence. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire a été négatif de 41 %, contre 31 % pour son indice de référence, le MSCI China All Shares Index. La société propose toutefois un dividende de 2,0 pence pour l'exercice final, contre 1,7 pence l'année précédente.

Compagnie de Saint-Gobain SA - Entreprise de construction basée à Courbevoie, France - Signature d'un accord pour l'achat de The Bailey Group Cos, composé de Bailey-Hunt Ltd et de ses filiales, pour 880 millions de dollars canadiens, soit 600 millions d'euros. Le groupe Bailey est un fabricant privé de solutions de construction métallique pour la construction légère au Canada.

Kropz PLC - Producteur et développeur de phosphate axé sur l'Afrique du Sud - Le 27 mars, la société a annoncé qu'elle avait conclu un nouveau prêt-relais de 170 millions de ZAR avec son principal actionnaire, l'ARC Fund, afin de répondre aux besoins de trésorerie immédiats de Kropz Elandsfontein Pty Ltd. En conséquence, un deuxième tirage de 73 millions de ZAR a été effectué.

First Class Metals PLC - Société d'exploration de métaux axée sur l'Ontario et le Canada - Signature d'un accord d'exclusivité avec un vendeur canadien pour le projet aurifère Kerr's dans le nord-est de l'Ontario. Le projet possède des ressources historiques estimées à 386 467 onces d'or. First Class indique également qu'elle a reçu une subvention de 200 000 CAD dans le cadre d'un programme d'exploration junior du ministère canadien des Mines pour la propriété Zigzag, qui contient du lithium et des métaux critiques. Enfin, elle note qu'elle a reçu un remboursement de TVA de 212 780 CAD pour 2023.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

