SAINT-GOBAIN: Berenberg relève à recommandation à Neutre

Berenberg a relevé sa recommandation sur le titre Saint-Gobain, passant de Vendre à Neutre. L'objectif de cours est quant à lui passé de 36 à 49 euros. L'analyste estime que ses estimations précédentes se sont avérées fausses "en raison du changement plus précoce que prévu de son PDG [Benoit Bazin remplacera Pierre-André de Chalendar au 1er juillet prochain, ndlr], avec des implications positives pour la rentabilité future, combiné à un contexte commercial plus résistant dans la construction européenne".



Cette révision reflète ainsi la révision à la hausse des prévisions de bénéfices et de l'impact positif attendu du nouveau PDG, ajoute Berenberg.