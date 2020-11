SAINT GOBAIN: Citigroup reste Neutre mais revoit ses anticipations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citigroup a maintenu sa recommandation Neutre sur le titre Saint Gobain, avec un objectif de cours de 40 euros. La banque américaine a en revanche revu ses anticipations de résultat opérationnel pour 2020 et 2021 à la hausse de 0,9% et 5,6% respectivement, après que le groupe a annoncé s'attendre à une hausse de ses marges. Elle a également affirmé prévoir une amélioration des marges de 60 points de base en 2018-21."Avec la reprise en cours sur le marché automobile et les tendances favorables sur les marchés résidentiels, Saint Gobain est bien positionné pour bénéficier de ces tendances, cependant nous pensons que le groupe doit atteindre ses objectifs de croissance et de marge pour que les actions soient encore plus réévaluées par rapport aux niveaux actuels", écrit Citigroup dans son analyse.