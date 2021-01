SAINT-GOBAIN : Deutsche Bank revalorise

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur le titre Saint-Gobain, passant de 48 à 52 euros. La banque allemande observe que le spécialiste des matériaux de construction a connu un solide troisième trimestre et a largement dépassé les attentes des analystes, notamment en matière de croissance organique. De plus, l'action a fortement grimpé ces derniers jours et le programme de réduction des coûts "Transform & Grow" semble porter ses fruits. La recommandation d'achat est ainsi confirmée.