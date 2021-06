SAINT-GOBAIN: JPMorgan revalorise

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer sur le titre Saint-Gobain, tout en relevant son objectif de cours de 60 à 75 euros. La banque américaine a rappelé que le français restait sa valeur préférée dans le secteur des matériaux de construction et en a profité pour revoir ses anticipations pour l'exercice en cours, après le "profit warning" positif de Saint-Gobain la semaine dernière. JPMorgan a ainsi relevé ses estimations de résultat opérationnel 2021 de 14%, pour le porter 16% au-dessus du consensus du marché.



Au premier semestre, le résultat opérationnel devrait être 9% supérieur à celui du second semestre 2020, et sa marge est attendue à 10,3%, ajoute l'analyste.