SAINT-GOBAIN : Société Générale est désormais à l'Achat

Société Générale a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et rehaussé son objectif du cours de 35 à 41 euros sur Saint-Gobain. Le bureau d'études anticipe notamment des volumes résistants et le maintient des bénéfices liés aux économies de coûts au second semestre de l'activité 2020 du spécialiste des matériaux de construction. L'Ebit attendu par l'analyste pour la période est 13% au-dessus du consensus.