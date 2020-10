SAINT-GOBAIN : Société Générale revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale rehausse son objectif de cours de 41 à 45 euros et confirme sa recommandation d'Achat sur Saint-Gobain. L'analyste anticipe une hausse des volumes en France du spécialiste de la construction à partir de l'exercice 2021 suite au Green Deal européen. Le bureau relève notamment son anticipation d'Ebit de 2,7% pour 2021 et de 5,7% pour l'exercice 2022.La maison d'études s'attend par ailleurs à un bénéfice par action de 3,16 euros en 2021 et 3,81 euros en 2022 contre respectivement 3,05 euros et 3,55 euros dans sa précédente note.