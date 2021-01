SAINT-GOBAIN: UBS passe à l'Achat

UBS a relevé sa recommandation et son objectif de cours sur le titre Saint-Gobain, passant respectivement de Neutre à Achat et de 38 à 47,5 euros. L'analyste justifie sa décision notamment par la valorisation du titre relativement faible au regard du reste du secteur, ainsi que par un objectif de marge d'EBIT de 8,7% tout à fait à la portée du spécialiste français des matériaux de construction considérant sa performance au second semestre 2020. UBS s'attend par ailleurs à ce que cette marge augmente jusqu'à environ 9,5% à l'avenir.