SAINT-GOBAIN : largement en tête du CAC 40 après la bonne surprise de ses résultats

Saint-Gobain (+6,22% à 42,49 euros) s'est aisément emparé de la première place de l'indice CAC 40 au lendemain de l'annonce inattendue de résultats meilleurs que prévu au second semestre. Sur cette période, le résultat d’exploitation du spécialiste des matériaux de construction dépassera 2 milliards d’euros, soit une croissance de plus de 20% à données comparables. Selon JPMorgan, le résultat opérationnel 2020 de Saint-Gobain devrait de ce fait dépasser le consensus de 11%.



La marge d'exploitation sur la seconde partie de l'année atteindra ainsi un niveau record. Le précédent était de 9,3% au second semestre 2007.



Le groupe a bénéficié de ventes au quatrième trimestre 2020, qui devraient nettement dépasser les attentes. Le chiffre d'affaires devrait atteindre environ 10,2 milliards d'euros, affichant une croissance interne supérieure à 6%, avec une très bonne tendance de prix.



" Les résultats du second semestre bénéficient de la bonne dynamique de la plupart des marchés du groupe, du plein effet des économies de coûts et du succès de l'optimisation du portefeuille liés au programme " Transform & Grow ", de réductions de dépenses discrétionnaires, ainsi que d'un écart prix-coûts très positif ", a commenté la société.



Les résultats complets pour l'ensemble de l'année 2020 et les perspectives pour l'année 2021 seront publiés le 25 février 2021.