SAINT-GOBAIN : projet d'usine zéro carbone en Norvège

Saint-Gobain va investir environ 25 millions d'euros dans son usine de plaques de plâtre de Fredrikstad en Norvège, pour accroître ses capacités de production d'environ 40% et transformer son usine pour en faire le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone au monde. Le groupe bénéficie d'une subvention de l'agence gouvernementale norvégienne Enova. Les nouvelles installations seront opérationnelles début 2023.



L'investissement, qui accompagne la hausse de la demande sur un marché local très dynamique, consiste notamment en un projet innovant d'électrification du procédé de production utilisant aujourd'hui du gaz naturel.



L'électrification est particulièrement pertinente en Norvège où 96% de l'électricité produite est d'origine hydraulique. Ce projet permettra d'éliminer plus de vingt mille tonnes d'émissions de CO2 par an et de réduire les consommations d'énergie du site.



Cet investissement est une manifestation concrète de l'engagement pris par Saint-Gobain de réduire ses émissions de CO2 des scopes 1 et 2 de 33% d'ici à 2030 par rapport à 2017, avec en ligne de mire la neutralité carbone à horizon 2050.



Il permet également à Saint-Gobain de renforcer ses positions de leader dans les offres pour la construction légère en Norvège, et de répondre à une forte demande de solutions plus durables. Ce projet d'usine zéro carbone pourrait être étendu à d'autres sites de Saint-Gobain.