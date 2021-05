SAINT-GOBAIN : réalise une nouvelle acquisition "impressionnante"

Saint-Gobain avance modestement à la bourse de Paris, le titre ne progressant que de 0,61% à 54,80 euros. Les investisseurs réagissent donc peu à l'annonce, hier soir, du rachat par le spécialiste des matériaux de construction de la société Chryso, présenté comme un acteur mondial de premier plan sur le marché de la chimie de la construction. La transaction s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,02 milliard d'euros, représentant 12x l'EBITDA (7,6x après synergies). JPMorgan a salué cette nouvelle en réaffirmant que Saint-Gobain restait sa valeur préféré du secteur.



"Nous pensons qu'il s'agit d'une transaction impressionnante, Saint-Gobain acquérant une activité à forte marge qui a montré une très forte croissance dans un marché qui devrait continuer à croître (6-7% entre 2021-2025)", écrit la banque américaine dans une note d'analyse.



Cette opération, dont la finalisation est attendue au second semestre, permettra au groupe de se renforcer sur le marché de la chimie de la construction, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 3 milliards d'euros dans 66 pays.



Chryso emploie environ 1 300 personnes et a enregistré sur les 12 derniers mois un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et un EBITDA de 85 millions d'euros. La société a connu une croissance d'environ 8% par an au cours des 20 dernières années, dont environ +2% grâce aux acquisitions.



Son intégration dans la division Matériaux Haute Performance de Saint-Gobain devrait être créatrice de valeur pour les actionnaires trois ans après sa réalisation, et les synergies réalisées devraient s'élever à 50 millions d'euros au bout de cinq ans. Cela inclut 15 millions d'euros de synergies de coûts, grâce à l'intégration des opérations de Chryso dans Saint-Gobain, en particulier dans les achats, à des gains sur les frais généraux et administratifs et à une intégration verticale renforcée. 35 millions d'euros de synergies de ventes sont également anticipés grâce à une plateforme commerciale commune élargie.



"Au regard de la taille de Saint-Gobain, et quand bien même l'acquisition devrait être financée par le produit du plan de cession, la relution devrait être limitée (+1% à +3% selon nos estimations)", écrit Invest Securities. JPMorgan fait part d'une analyse similaire, puisqu'elle considère que l'opération devrait être relutive à hauteur de 2% à 3%.



La banque ajoute que la dette nette pro-forma du géant français des matériaux de construction devrait voir s'établir à 1,3x hors IFRS à l'issue de la transaction, contre 1,1x fin 2020, mais que celle-ci renforcera la crédibilité de sa stratégie de réinvestissement, prenant exemple sur l'intégration réussie contre toute attente de Continental.



JPMorgan a réitéré sa recommandation Sur-pondérer ainsi que son objectif de cours de 60 euros sur le titre SGO, et affirme que sa valorisation reste attractive en dépit d'une hausse de plus de 45% depuis le 1er janvier.