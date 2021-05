SAINT-GOBAIN : vend une partie de ses activités de transformation de verre en Allemagne

Saint-Gobain a annoncé avoir cédé la société Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center, spécialisée dans les opérations de transformation de verre du réseau Glassolutions en Allemagne, au groupe privé allemand Aequita. Cette cession concerne les deux sites de Döring Berlin et Radeburg, qui emploient au total près de 200 personnes et ont réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2020. Aequita avait déjà racheté les activités de Glassolutions aux Pays-Bas en 2019.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille du spécialiste des matériaux de construction, visant à améliorer son profil de croissance et de rentabilité.