SAINT GOBAIN satisfait les analystes et nomme un nouveau DG

Saint-Gobain est solidement ancré à la seconde place du CAC 40 ce matin: le titre du spécialiste des matériaux de construction gagne 3,5% à 44,6 euros au lendemain de résultats annuels jugés robustes. JPMorgan souligne en particulier un résultat d'exploitation au second semestre de 2,028 milliards d'euros, en ligne avec les attentes, ainsi qu'une forte génération de free cash flow (3,044 milliards d'euros, en hausse de 64% sur un an) qui a permis de largement réduire la dette nette. Celle-ci s'établit désormais à 7,2 milliards d'euros, alors que le consensus tablait sur 8 milliards.



Le résultat d'exploitation de l'exercice entier s'élève à 2,86 milliards d'euros, en repi de 15,8%, faisant ressortir une solide marge de 7,5% contre 8% en 2019, en dépit de l'impact de la crise sanitaire. La marge d'exploitation a notamment progressé à un niveau record de 10% au second semestre.



Elle a profité sur cette période d'une bonne dynamique des volumes, d'une bonne progression des prix de vente, des économies générées dans le cadre de " Transform & Grow " et de l'optimisation du portefeuille.



Le chiffre d'affaires annuel est quant à lui ressorti à 38,13 milliards d'euros, en baisse de 3,8% à données comparables, alors que le résultat consolidé part du groupe a affiché un repli de 67,6% à 456 millions d'euros.



Pour 2021, le groupe de BTP vise une forte progression du résultat d'exploitation en données comparables, avec une croissance de la marge d'exploitation de plus de 100 points de base par rapport aux 7,7% de 2018 (dans l'hypothèse d'un retour aux volumes de 2018).



Des perspectives que JPMorgan juge "optimistes". La banque américaine voit toutefois le titre Saint-Gobain continuer de grimper, malgré une hausse de 15% depuis le début de l'année, et a réitéré son objectif de cours de 48 euros et sa recommandation Surpondérer.



Enfin, le Conseil d'administration a jugé essentiel pour Saint-Gobain d'assurer une transition harmonieuse, en dissociant les fonctions de Président et de Directeur Général. Ainsi, il a décidé à l'unanimité de nommer Benoit Bazin en tant que Directeur Général à compter du 1er juillet 2021.